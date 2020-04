Britse overheid lanceert komende weken eigen bluetooth corona-app

De Britse overheid zal in de komende weken een eigen bluetooth corona-app voor contact onderzoek lanceren. Dat heeft de National Health Service (NHS) vandaag bekendgemaakt. De technologie waar de app gebruik van maakt is gebaseerd op onderzoek van epidemiologen, wiskundigen en ethici van de Universiteit van Oxford.

Net als andere corona-apps houdt ook deze app bij hoe dicht de gebruiker bij anderen in de buurt is geweest. Deze gegevens worden in een "anoniem log" op de telefoon opgeslagen. Wanneer gebruikers coronaverschijnselen krijgen kunnen ze ervoor kiezen om de app de NHS te laten informeren. Aan de hand van een risicoanalyse kan de NHS vervolgens een anonieme waarschuwing naar personen sturen die in de dagen ervoor met de betreffende gebruiker in contact zijn gekomen.

Verder geeft de app de zieke gebruiker advies, waaronder zelfquarantaine indien nodig. In een toekomstige versie van de app kunnen mensen er ook voor kiezen om extra informatie over henzelf met de NHS te delen. Deze gegevens moeten helpen bij het identificeren van trends en hotspots. De Britse gezondheidszorg werkt ook samen met Apple en Google. Daarnaast zal de NHS het privacyontwerp en de broncode van de app openbaar maken.

Volgens Matthew Gould , directeur van NHSX, de techafdeling van de Britse gezondheidszorg, kan de app alleen werken als een groot deel van de bevolking die installeert. "Dat houdt in dat miljoenen de app moeten vertrouwen en het advies moeten volgen die het geeft. Om dat vertrouwen te verdienen zullen we blijven werken op basis van transparante standaarden op het gebied van privacy, security en ethiek." De Britse privacytoezichthouder ICO is bij de ontwikkeling van de app betrokken en zal dat ook blijven zolang die in gebruik is.