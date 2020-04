Bulgarije test gps-armband om mensen in quarantaine te monitoren

De Bulgaarse overheid is een test gestart waarbij tot vijftig personen in de Bulgaarse hoofdstad Sofia die vanwege het coronavirus in quarantaine zitten met een gps-armband worden uitgerust. Via de gps-gegevens kunnen de autoriteiten de locatie van de armbanddragers monitoren. Tevens kan de armband de hartslag van de drager monitoren en is die uitgerust met een sos-knop waarmee de hulpdiensten zijn te alarmeren.

De mogelijkheid om via de armband gebeld te worden moet het aantal bezoeken van politie aan de persoon in quarantaine, om te zien of die wel thuis is en opgegeven instructies volgt, verminderen. Dit verkleint weer het infectierisico voor agenten, aangezien die minder vaak in contact met personen in quarantaine komen, aldus armbandfabrikant Comarch.

De BBC meldt dat personen in Zuid-Korea die de quarantaineregels overtreden kunnen worden verplicht om een trackingarmband te dragen. Het apparaat werd geïntroduceerd nadat mensen die in quarantaine moesten blijven hun smartphone thuis lieten om niet te worden opgemerkt. De armband kan de autoriteiten waarschuwen wanneer die wordt afgedaan of wanneer de drager zijn woning verlaat.