Australische overheid lanceert eigen bluetooth corona-app

De Australische overheid heeft vandaag een eigen bluetooth corona-app voor contactonderzoek gelanceerd. De app heet "COVIDSafe" en is gebaseerd op de Singaporese app "TraceTogether". Net als andere tracing-apps verzamelt COVIDSafe informatie over andere gebruikers in de buurt.

Het gaat dan om datum, tijd, afstand en hoe lang het contact was, alsmede de referentiecode van de andere gebruiker. De data wordt 21 dagen op het toestel bewaard en daarna automatisch verwijderd. Wanneer een gebruiker met corona besmet is kan hij er zelf voor kiezen om de data op zijn telefoon naar de autoriteiten te uploaden, die de gegevens bij Amazon opslaan, zo werd vrijdag bekend. Wanneer de gebruiker zijn data uploadt kunnen de personen met wie hij in contact is geweest door de gezondheidsautoriteiten worden gebeld en geadviseerd.

In tegenstelling tot andere corona-apps moeten gebruikers van de Australische app namelijk hun naam, telefoonnummer, postcode en leeftijdsgroep opgeven. Zodoende is het mogelijk voor de autoriteiten om contacten van besmette gebruikers te bellen en te informeren. Volgens de Australische privacytoezichthouder voldoet de app aan de privacywetgeving. Het gebruik is vrijwillig, verzamelde informatie is alleen voor contactonderzoek te gebruiken en na de epidemie wordt alle data verwijderd.

Op het moment van schrijven was de Androidversie meer dan duizend keer gedownload. Apple geeft geen cijfers over hoe vaak een app is gedownload. Eerder stelde de Australische premier dat veertig procent van de bevolking de app moet downloaden om effect te hebben.