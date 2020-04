Nederlandse malware- en phishingsites gemiddeld 25 uur online

Malware- en phishingsites in de .nl-zone waren vorig jaar gemiddeld 25 uur online voordat ze offline werden gehaald, zo meldt de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert, in het vandaag verschenen jaarverslag (pdf).

In 2018 hadden malware- en phishingsites met het .nl top-level domain een gemiddelde levensduur van 18 uur. Volgens SIDN is de stijging te verklaren door het toevoegen van nieuwe categorie├źn malware- en phishingsites. Vorig jaar juni en juli bleven malware- en phishingsites veel langer online, gemiddeld 55 en 43 uur. Dit werd veroorzaakt door enkele gevallen waarin het ontkoppelen van de nameservers als disproportioneel werd gezien. "Om die reden werd er in die specifieke gevallen vanaf gezien, waardoor de gemiddelde beschikbaarheid opliep", aldus SIDN.

Voor de start van het programma Abuse204.nl in 2015 werden malware- en phishingsites pas gemiddeld na 144 uur offline gehaald. Via Abuse204.nl (abuse to zero for .nl) gaat SIDN samen met registrars en hostingproviders de strijd aan met phishing en malware in de .nl-zone. Het programma brengt registrars en hostingproviders op de hoogte van abuse in hun netwerk, zodat zij in actie kunnen komen.

Daarnaast wijzigde SIDN vorig jaar mei de algemene voorwaarden voor domeinnaamhouders en .nl-registrars. Zo is de bevoegdheid opgenomen om een domeinnaam onbereikbaar te maken als de stichting vaststelt dat deze gebruikt wordt voor onmiskenbaar onrechtmatig of strafbaar handelen. De bevoegdheid wordt in de praktijk vooral ingezet om malware en phishing te bestrijden.