De Belgische politie waarschuwt eigenaren van oude Androidtelefoons die geen beveiligingsupdates meer ontvangen om voorzichtig te zijn met wat ze downloaden, niet zomaar links in berichten te openen en een mobiele virusscanner te gebruiken. Aanleiding voor de waarschuwing is een onderzoek van de Britse consumentenvereniging Which?.

Die kwam eerder dit jaar met het bericht dat ongeveer een miljard Androidtoestellen geen beveiligingsupdates meer ontvangen. Het gaat dan met name om toestellen die Android 6 of ouder draaien. "Als je dus een smartphone of tablet gebruikt met een versie die ouder is dan versie 7, loop je veel meer risico dat hackers je gegevens bemachtigen of virussen installeren die zullen profiteren van de niet-gedichte veiligheidslekken”, stelt Olivier Bogaert, commissaris van de Belgische Federal Computer Crime Unit (FCCU).

Bogaert laat vervolgens weten dat Google aan een oplossing genaamd Mainline werkt, waarbij het beveiligingsupdates via de Google Play Store kan uitrollen en niet meer afhankelijk is van Androidfabrikanten. Mainline is echter alleen beschikbaar voor toestellen die met Android 10 worden geleverd.

Om misbruik te voorkomen adviseert Bogaert eigenaren van oude Androidtelefoons om voorzichtig te zijn met het downloaden van apps en dit alleen via officiële appstores te doen. "Wees ook voorzichtig wanneer je berichten ontvangt met mogelijk kwaadaardige links. Bewaar tot slot je gegevens in de cloud gekoppeld aan het Gmail-adres van je telefoon", aldus de FCCU-commissaris, die aanvullend nog het gebruik van een mobiele virusscanner aanraadt.