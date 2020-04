Minister: meeste universiteiten testen surveillancesoftware voor online tentamens

Een meerderheid van de Nederlandse hogescholen en universiteiten is op dit moment bezig met het testen van surveillancesoftware voor online tentamens. Dat heeft minister Van Engelshoven van Onderwijs bekendgemaakt. Het gebruik van dergelijke "proctoringsoftware", waarmee studenten tijdens het tentamen via hun webcam worden gefilmd, is niet in strijd met de AVG, zolang er aan alle wettelijke vereisten wordt voldoen, aldus de minister.

Van Engelshoven reageerde op vragen van SP-Kamerlid Futselaar over de inzet van deze software door onderwijsinstellingen. Het gaat om programma's zoals ProctorExam en Proctorio die onder andere toegang tot webcam en microfoon, identiteit, clipboard, muislocatie, browser, scherm, hoofd-, oog- en mondbewegingen, bezochte websites en openstaande applicaties kunnen krijgen.

Futselaar wilde weten hoeveel opleidingen van de software gebruikmaken of van plan zijn dit te doen. Ook moest de minister duidelijk maken op welke wijze de privacy van studenten voldoende is gewaarborgd mocht dergelijke surveillancesoftware gebruikt gaan worden op universiteiten en in hoeverre het gebruik van deze software in strijd is met de AVG.

Van Engelshoven stelt dat hogescholen en universiteiten zich in eerste instantie richten tot toetsvormen als openboektentamens of inleveropdrachten. Voor die tentamens waar dat echt niet mogelijk is wordt er naar online proctoring gekeken. "Veel hogescholen en universiteiten – de meerderheid – zijn middels pilots bezig met online proctoring. Een kleiner aantal instellingen, waaronder NHL Stenden, zet online proctoring – na een zorgvuldige afweging – op grotere schaal in", voegt de minister toe.

Volgens Van Engelshoven staat de AVG het gebruik van surveillancesoftware niet in de weg, maar moeten onderwijsinstelling wel kunnen aantonen dat de wijze waarop het bij online tentamens wordt toegepast in lijn is met de verplichtingen uit de privacywet, in het bijzonder met de beginselen van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, doelbinding, minimale gegevensverwerking, juistheid, opslagbeperking en integriteit en vertrouwelijkheid.

Afsluitend vroeg Futselaar in hoeverre zogeheten 'bijzondere gegevens' worden geregistreerd. De webcam filmt de student namelijk in zijn persoonlijke leefomgeving, waardoor gegevens over religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging of gezondheid zijn af te leiden. De minister stelt dat het belangrijk is dat onderwijsinstellingen hun studenten hierover informeren. "Als studenten niet willen dat dergelijke gegevens uit de beelden afgeleid kunnen worden, kunnen ze, voor zover mogelijk, zorgen dat de uiterlijke kenmerken die daartoe aanleiding geven niet in beeld zijn. Ook staat het hen vrij ervoor te kiezen niet deel te nemen aan deze vorm van tentaminering", aldus Van Engelshoven.