Grapperhaus: bedrijven hebben hoofdrol bij opschonen van internet

Bedrijven hebben een hoofdrol bij het opschonen van het internet, zo stelt minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, die in mei vijftien hostingbedrijven gaat aanschrijven over het verwijderen van kinderpornografische content op hun servers. Uiteindelijk zal de minister ook de namen noemen van hostingbedrijven die niet snel genoeg reageren en wordt er gekeken naar het opleggen van dwangsommen en bestuurlijke boetes.

"Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) geeft aan dat het aantal meldingen in 2019 opnieuw hoger ligt dan de jaren ervoor. Daarmee blijft het aantal meldingen onverminderd hoog en reden tot grote zorg, zowel bij politie als EOKM. Het blijft daarom noodzakelijk om het internet beter te schonen", aldus Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van kinderporno, die vervolgens opmerkt dat de private sector hierbij een hoofdrol speelt.

De TU Delft heeft een monitor ontwikkeld die laat zien hoe snel hostingbedrijven erover doen om na het ontvangen van een melding van het EOKM content te verwijderen. De eerste resultaten over een periode van zes weken in dit jaar zijn bekend. "Mijn voornemen is om in de maand mei 2020 de vijftien hosters die op deze lijst voorkomen aan te schrijven. Deze hosters moeten zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, want het gaat hier om niets minder dan de online bescherming en veiligstelling van het leven en de ontwikkeling van slachtoffers", stelt de minister. Het beeld is dat het overgrote deel van de schadelijke content via een klein deel van deze bedrijven online komt.

Wanneer de TU-Delft haar complete meting in een rapport heeft opgeleverd, wil Grapperhaus dit rapport naar de Tweede Kamer sturen om daarmee naar eigen zeggen de namen en prestaties van bedrijven transparant te maken. Voor bedrijven die niet willen meewerken gaat Grapperhaus inzetten op een bestuursrechtelijke handhaving, waarin een last onder dwangsom en bestuurlijke boetes kunnen worden opgelegd. "Deze bestuursrechtelijke 'notice and take down'-procedure vraagt om een infrastructuur met een uitvoerend bestuursorgaan. Op dit moment worden bestaande instanties en nieuwe mogelijkheden afgewogen", aldus de minister.