Canadese provincie Alberta lanceert eigen bluetooth corona-app

De Canadese provincie Alberta heeft een eigen bluetooth corona-app voor bron- en contactonderzoek gelanceerd, waarbij iPhone-gebruikers hun telefoon ontgrendeld moeten houden om de app te laten werken. De app heet ABTraceTogether en is gebaseerd op de broncode van de Singaporese corona-app TraceTogether.

Het gebruik van ABTraceTogether is vrijwillig. Om de app te kunnen gebruiken moeten Canadezen wel hun telefoonnummer opgeven. De app registreert personen pas als contact als ze gedurende een periode van 24 uur bij elkaar opgeteld vijftien minuten binnen een straal van twee meter bij de gebruiker zijn geweest. De dagelijks verzamelde data wordt voor een periode van 21 dagen versleuteld op de telefoon opgeslagen.

Wanneer een gebruiker met corona besmet blijkt te zijn kan die ervoor kiezen om zijn contactdata met de gezondheidsautoriteiten te delen. Het gaat dan om de id's van personen waarmee de besmette gebruiker in contact is gekomen. Vervolgens kunnen de autoriteiten deze personen voor hun bron- en contactonderzoek bellen. De app is dan ook bedoeld om het handmatige contactonderzoek te ondersteunen, zo laat de Canadese provincie weten.

Voor iPhone-gebruikers zijn er echter de nodige instructies. Apple staat het namelijk niet toe dat apps in de achtergrond gebruikmaken van bluetooth. IPhone-gebruikers moeten dan ook controleren dat als ze naar buiten gaan de app in de voorgrond draait. Daarnaast moet de telefoon ontgrendeld zijn en hoort de app zichtbaar op het scherm te zijn. Ook moet het scherm aan blijven, aldus instructies van de provincie.

Wanneer iPhone-gebruikers een andere app gebruiken moeten ze daarnaast niet vergeten om de corona-app weer in de voorgrond te plaatsen. Apple werkt aan een programmeerinterface waarmee apps toch in de achtergrond van bluetooth gebruik kunnen maken, maar ABTraceTogether maakt hier geen gebruik van.