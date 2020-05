Politie pakt 24 verdachten op in onderzoek naar WhatsAppfraude

De politie heeft de afgelopen twee weken in en rond Deventer 24 verdachten aangehouden in een omvangrijk onderzoek naar WhatsAppfraude. Meer dan veertig slachtoffers van de fraude deden aangifte. Het totale schadebedrag wordt op 75.000 euro geschat. Bij WhatsAppfraude doen oplichters zich via WhatsApp voor als iemand met dezelfde naam als een bekende, familielid of vriend van het slachtoffer. Vervolgens stelt de oplichter dat hij of zij een nieuw telefoonnummer heeft.

Het komt ook voor dat de oplichters erin slagen om het WhatsApp-account van iemand over te nemen en daarmee slachtoffers te benaderen. Zodra het contact is gelegd vraagt de oplichter om een geldbedrag, bijvoorbeeld om een openstaande rekening te betalen. Het opgegeven rekeningnummer is vaak van katvangers. Ook in deze zaak zou een deel van de aangehouden verdachten als katvanger hebben gefungeerd door hun rekening ter beschikking te stellen.

"Dat is een misdrijf. In dit geval wordt het namelijk alleen gedaan om 'gestolen' geld van die rekening te halen. Ook hebben verdachten geld opgenomen van bankrekeningen die niet van henzelf zijn. Daarmee worden ze verdacht van computervredebreuk omdat zij zich toegang verschaften tot zo’n rekening zonder expliciete toestemming", zo laat de politie weten. Slachtoffers in deze zaak maakten bedragen tussen de 500 en 10.000 euro over.

Politie vraagt slachtoffers die nog geen aangifte hebben gedaan om dit alsnog te doen. Ook personen die benaderd zijn om hun betaalrekening ter beschikking te stellen worden gevraagd om contact met de politie op te nemen.