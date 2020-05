Androidtelefoons multinational via MDM-server met malware besmet

Aanvallers hebben de Mobile Device Management (MDM)-server van een multinational gebruikt om Androidtelefoons van het bedrijf met malware te infecteren. Dat laat securitybedrijf Check Point weten. Het zou de eerste keer zijn dat MDM als aanvalsvector wordt ingezet, aldus de beveiliger. Via MDM kunnen organisaties de telefoons van hun medewerkers beheren. Zoals het instellen van beleid en het op afstand installeren van applicaties.

In februari ontdekte Check Point bij een klant dat telefoons van medewerkers in korte tijd met twee kwaadaardige applicaties besmet waren geraakt. Verder onderzoek wees uit dat de aanvallers dit hadden gedaan door de MDM-server van de niet genoemde multinational te compromitteren. Daarvandaan werd vervolgens de Cerberus-malware op de telefoons geïnstalleerd. Deze malware kan allerlei gegevens van besmette toestellen stelen. Ook kunnen aanvallers op afstand volledige controle over het apparaat krijgen.

Op het moment dat de aanval werd ontdekt was 75 procent van de telefoons van de multinational besmet geraakt. De aanvallers hadden onder andere wachtwoorden en sms-berichten onderschept. Vanwege de infectie besloot het bedrijf om bij alle telefoons een fabrieksreset uit te voeren. Hoe de MDM-server kon worden gecompromitteerd is niet bekendgemaakt.