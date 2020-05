Office 365 gaat automatisch doorsturen van mail naar externe adressen uitschakelen

Microsoft gaat de optie in Office 365 om e-mail automatisch naar een extern e-mailadres door te laten sturen standaard uitschakelen. Met de maatregel moet diefstal van gegevens worden voorkomen, zo laat het techbedrijf in een update van de Microsoft 365 Roadmap weten. Beheerders krijgen wel de optie om de feature per gebruiker in te schakelen.

Wanneer aanvallers toegang tot een Office 365-account weten te krijgen gebruiken ze de optie om inkomende e-mail door te laten sturen naar een ander e-mailadres. Zelfs wanneer de gebruiker weer volledige controle over zijn account heeft kunnen hierdoor gevoelige e-mails bij de aanvaller terechtkomen. Organisaties die dit willen voorkomen kunnen wel een " e-mail stroom regel" aanmaken, zoals Microsoft op deze pagina uitlegt. Volgens securitybedrijf SecureSky werkt deze optie echter niet voor de Office 365 Outlook web client (OWA).

Met de nieuwe feature die voor het vierde kwartaal gepland staat zal het automatisch doorsturen van e-mail naar externe e-mailadressen standaard voor alle accounts zijn uitgeschakeld. Office 365-beheerders kunnen vervolgens zelf bepalen voor welke accounts ze het automatisch doorsturen willen inschakelen. Dit zou beheerders meer controle moeten geven. Om straks van de feature gebruik te kunnen maken moeten organisaties wel over een Office 365 Advanced Threat Protection-abonnement beschikken.