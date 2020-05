Britse overheid kiest Wight als eerste testlocatie voor corona-app

Door Anoniem: Leg eens uit Erik, geloof jij nu alles echt wat je verteld wordt?

Mogelijk zijn vier op de tien mensen met covid-19 besmet geraakt door iemand die nog in de presymptomatische fase van de ziekte verkeerde. Dat blijkt uit Chinees onderzoek door Xi He e.a. gepubliceerd in Nature Medicine. [...]

De onderzoekers concludeerden dat mensen met covid-19 2,3 dagen voor de eerste symptomen besmettelijk zijn, met een piek 0,7 dag voor de eerste symptomen. [...]

Those sample messages confirm that Google and Apple will make it possible to determine the exact day a contact event occurred. Some developers of contact-tracing apps have argued that offering too much information about the time when a contact event happened will make it too easy to identify Covid-19-positive people, and that apps should only tell the user they've been exposed at some indeterminate time in the last two weeks. But others have pointed out that users should know when a contact event occurred so that they can consider factors like whether they were wearing a face mask or other personal protective equipment at the time, whether they were behind a protective barrier, or some other situation that might creative a false positive.



By choosing to tell users the day—but not the time—that they were potentially exposed, Google and Apple appear to have reached a compromise.

‘We need an army’: Hiring of coronavirus trackers seen as key to curbing disease spread

Een kat in het nauw maakt rare sprongen, nee dus. En daar komt bij dat Corona voor iedereen een raadsel is.Zelf had ik een week of twee geleden verwacht dat Nederland nu weer in een piek met besmettingen zou zitten, gezien het aantal mensen op straat en dat weer bij elkaar op bezoek gaat (dat had ik -gelukkig- fout). Of dat iets zegt over de besmettingskans bij dingen die we nu nog nauwelijks doen (kroeg, restaurant, OV, kapper, ...), of dat onvermoede factoren een rol spelen, weet ik niet.Gelukkig wordt er wel steeds meer bekend. Interessant vond ik (naast de links die ik al gaf in mijn bijdragen in https://www.security.nl/posting/655312/Schneier%3A+contactonderzoek+kan+niet+met+een+smartphone-app ) de volgende links:Uit https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/presymptomatische-covid-19-patienten-belangrijke-bron-besmetting.htm Publicatie: https://www.nature.com/articles/s41591-020-0869-5 Als dat klopt kan het aantal false positives van een app worden beperkt door slechts "contacten" in de laatste 3 dagen in ogenschouw te nemen.Uit https://www.wired.com/story/apple-google-covid-19-contact-tracing-interface/ , naast screenshots van hoe een app er uit zou kunnen zien:Met andere woorden, als je verneemt dat je 3 dagen geleden in de buurt van een besmettelijk persoon geweest bent, kan het (vooral bij een druk sociaal leven en/of veel OV en/of in verschillende wachtruimtes hebben gezeten) erg lastig worden om de context van de mogelijke besmetting te bepalen (bijv. zat er plexiglas tussen). Het idee dat zo'n app het dan ook meteen maar aanrecente contacten moet doorgeven datmogelijk besmettelijk bent geweest (en zo verder naar contacten van die contacten, recursief dus) - zoals afgebeeld in het plaatje waar ik eerdere naar verwees [1] - lijkt mij dan welerg optimistisch.[1] https://ichef.bbci.co.uk/news/375/cpsprodpb/102C/production/_112104140_app_contact_tracing_640_3x-nc.png Uit https://www.statnews.com/2020/04/13/coronavirus-health-agencies-need-army-of-contact-tracers/ Opmerkelijk dat beleidsmakers in Nederland denken dat je BCO (bron- en contactenonderzoek) door een app kunt laten doen (zie https://security.nl/posting/655426 ).