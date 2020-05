Poolse en Zwitserse politie rollen cybercrimegroep InfinityBlack op

De Poolse en Zwitserse politie hebben in samenwerking met Europol en Eurojust cybercrimegroep InfinityBlack opgerold, zo laat de Europese opsporingsdienst weten. De groep verkocht via verschillende online platformen gestolen inloggegevens. Volgens Europol bestond de groep uit drie teams. De ontwikkelaars maakten tools om de kwaliteit van gestolen databases te testen, terwijl testers naar de geschiktheid van de gestolen data keken.

Als laatste waren er de projectmanagers die de gestolen data te koop aanboden. De voornaamste inkomsten van de groep waren afkomstig van het stelen en doorverkopen van accounts met loyaliteits- of bonuspunten. Webwinkels bieden klanten die vaak producten aanschaffen allerlei loyaliteits- of bonuspunten. Deze punten zijn vervolgens bij volgende aankopen te verzilveren.

Europol stelt dat de groep accounts met loyaliteitspunten aan minder technische criminelen doorverkocht. Die gebruikten de punten van de gecompromitteerde accounts om kostbare elektronica aan te schaffen. In totaal zou de schade naar schatting 50.000 euro bedragen. De autoriteiten kwamen de groep op het spoor toen gestolen loyaliteitspunten bij Zwitserse winkels werden verzilverd. Het onderzoek dat volgde leidde uiteindelijk tot de aanhouding van vijf personen in Polen en vijf personen in Zwitserland.