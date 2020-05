Amnesty: privacy mag geen volgend slachtoffer van corona worden

Privacy mag niet het volgende slachtoffer van het coronavirus worden, zo stelt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De organisatie maakt zich met name zorgen over plannen van de Britse overheid om een gecentraliseerde corona-app voor bron- en contactonderzoek in te zetten, waarbij data in een centrale database wordt verzameld.

Dit zou volgens Amnesty de deur openen voor wijdverbreide overheidssurveillance en privacyschendingen, met mogelijk discriminerende gevolgen. In plaats van een gecentraliseerde corona-app zou de Britse overheid dan ook voor een gedecentraliseerde oplossing moeten kiezen, zoals in verschillende andere Europese landen wordt gedaan. Het gebruik van een gecentraliseerde app zou echter meer inzichten in het virus opleveren, stelt Matthew Gould, ceo van NHSX, de techafdeling van de Britse gezondheidszorg NHS.

Amnesty is niet tegen het gebruik van apps en andere technologie, maar stelt wel dat de privacy moet zijn gewaarborgd. "In deze buitengewone tijd kunnen contactonderzoek-apps en andere technologie nuttig zijn in de aanpak van corona, maar onze privacy en rechten moeten niet het volgende slachtoffer van het virus worden", aldus de mensenrechtenorganisatie, die toevoegt dat corona-apps altijd vrijwillig moeten zijn, zonder stimulering of straffen.