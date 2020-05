Horecanetwerk pleit voor verplichte corona-app bij nachthoreca

Als het aan horecanetwerk HorecaBrains ligt wordt straks iedereen die een café, club of andere nachthorecagelegenheid bezoekt verplicht om van een corona-app gebruik te maken, net zoals de verplichte identiteitscontrole die nu al bij de deur plaatsvindt.

HorecaBrains is een landelijk netwerk waar ruim driehonderd horecaondernemers en achthonderd horecalocaties bij zijn aangesloten. Volgens het netwerk is de anderhalvemetersamenleving niet haalbaar voor clubs, cafés en andere gelegenheden. HorecaBrains pleit daarom voor het invoeren van een breed gedragen corona-app in combinatie met testen, zelfdiscipline en het in eerste instantie toelaten van bepaalde leeftijds- en regio-geselecteerde doelgroepen. Hierdoor zouden bezoekers geen rekening met de anderhalve meter hoeven te houden.

"Wij zien de app niet anders dan een verplichte ID-controle bij de deur. Die is nu ook toegestaan en daar valt ook niemand over. Wij willen graag helpen met de ondersteuning van de ontwikkeling van zo'n app. Deze dient bij toegang tot de nachthoreca verplicht gesteld te worden. Niet voor iedereen, maar wel voor diegene die gebruik willen maken van de horeca", zo laat HorecaBrains tegenover Horeca Groningen, Entree Magazine en Misset Horeca weten.

HorecaBrains voegt toe dat het ook de geluiden hoort met betrekking tot privacy en het gebruik van corona-apps. "Echter kan het toch niet zo zijn dat we in deze tijd, waar Facebook wereldwijd 1,3 miljard gebruikers heeft, ons door privacyproblematiek laten weerhouden en de economie laten stilstaan en wellicht hele bedrijfstakken laten wegvagen."