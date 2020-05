Cyberaanval verstoort productie vloerproducenten Desso en Tarkett

Een cyberaanval die eind april plaatsvond heeft de productie bij vloerproducenten Desso en Tarkett ernstig verstoord. Op 29 april werd Tarkett door de aanval getroffen, waardoor het zich genoodzaakt zag om alle it-systemen uit te schakelen. Ook zijn er maatregelen genomen om de operaties en data van werknemers, klanten en partners te beveiligen, zo staat in een persbericht dat op 4 mei werd uitgezonden (pdf).

De Belgische tapijtproducent Desso, onderdeel van de Franse vloerbekledingsgroep Tarkett, is ook slachtoffer van de aanval geworden. Bij het bedrijf functioneert het it-systeem niet meer. "We hebben nu back-ups gemaakt van delen van ons it-systeem, zodat we offline de productie en de verkoop kunnen heropstarten", zo laat een manager tegenover De Tijd weten. Verdere details over de aanval zijn niet gegeven, maar gezien de inhoud van het persbericht zou het om ransomware kunnen gaan. Tarkett had vorig jaar een omzet van 3 miljard euro.