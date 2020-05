Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt social media-app TikTok

De Autoriteit Persoonsgegevens is een onderzoek gestart naar social media-app TikTok. Wereldwijd maken miljoenen kinderen en jongeren gebruik van de app voor het maken en delen van filmpjes. Volgens de toezichthouder zijn door de sterke groei van TikTok ook de privacyzorgen rondom het gebruik van de app toegenomen. Met het aangekondigde onderzoek wil de AP kijken of de privacy van Nederlandse kinderen voldoende is geborgd door TikTok.

Tijdens het onderzoek wordt onder andere gekeken of de app privacyvriendelijk is ontworpen en ingericht. Ook wordt onderzocht of de informatie die kinderen van TikTok krijgen bij het installeren en gebruiken van de app goed te begrijpen is en of er voldoende uitleg is over hoe TikTok hun persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en verder gebruikt. Tevens gaat de Autoriteit Persoonsgegevens na of toestemming van ouders is vereist is wanneer TikTok persoonsgegevens van kinderen verzamelt, opslaat en verder gebruikt. De Autoriteit Persoonsgegevens verwacht later dit jaar met de eerste onderzoeksresultaten te komen.