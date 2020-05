De Consumentenbond slaat alarm over onveilige Chinese ip-camera's in Nederland, die het met onkruid vergelijkt. Aanleiding is nieuw onderzoek, waaruit blijkt dat 27.000 Nederlandse ip-camera's risico lopen om door aanvallers te worden overgeomen. Het probleem wordt veroorzaakt doordat de camera's van een voorspelbaar uniek identificatienummer (UID) gebruikmaken.

"Hackers scannen het internet en vinden met slimme zoekopdrachten talloze camera’s met vergelijkbare UID's. Ze sturen een bericht naar de bijbehorende server en kunnen dan contact maken met zo’n camera. Het in te voeren wachtwoord is meestal zwak beveiligd, zodat een beetje hacker deze kan kraken", zegt Karen Reijneveld van de Consumentenbond.

De voorspelbare UID's zijn onderdeel van een bepaalde module (ILnkP2P) die in camera’s van honderden merken zit. Al die merken maken weer gebruik van verschillende apps om de camera's te bedienen. Gebruikers installeren de mobiele app en scannen de barcode op het apparaat of voeren het zescijferige UID in. De p2p-software regelt de rest. De iLnkP2P-apparaten bieden geen authenticatie of versleuteling en zijn eenvoudig te enumereren. Een aanvaller kan zo op afstand verbinding met de apparaten maken.

Vervolgens is het mogelijk om met de camera mee te kijken, het wachtwoord te wijzigen of andere aanvallen uit te voeren. De Consumentenbond stelt dat met name ip-camera's die via de CamHi-app zijn te bedienen risico lopen. Deze app is ontwikkeld door de Chinese fabrikant HiChip, die voor 38 procent van de 27.000 onveilige ip-camera's in Nederland verantwoordelijk is.

In dit overzicht van de Consumentenbond zijn meer dan veertig cameramerken te vinden die met de CamHi-app werken. "Wereldwijd gaat het inmiddels om 3,5 miljoen camera’s. Met de komst van Amazon naar Nederland staat de deur naar dit soort 'Chinees onkruid' wagenwijd open", stelt Reijneveld. De Consumentenbond heeft Amazon gevraagd om de onveilige camera's uit de verkoop te halen. Ook de Britse consumentenorganisatie Which? heeft Amazon erop aangesproken.

Fabrikant HiChip heeft tegenover de Consumentenbond verbeteringen beloofd. De problemen met de iLnkP2P-apparaten zijn niet nieuw. Vorig jaar april sloeg beveiligingsonderzoeker Paul Marrapese hier al alarm over. Destijds had hij twee miljoen kwetsbare IoT-apparaten gevonden. Marrapese adviseerde eigenaren om de apparaten weg te gooien.