Amerikaan aangeklaagd voor verwijderen clouddata ex-werkgever

Een 46-jarige Amerikaanse man is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het verwijderen van de clouddata van zijn voormalige werkgever. De man was werkzaam voor een bedrijf dat medische apparatuur produceert. In 2017 vertrok hij bij het bedrijf. Ruim een jaar later op 2 november 2018 wist hij zonder toestemming op de cloudserver van zijn voormalige werkgever in te loggen, zo stelt de openbaar aanklager.

De server werd gebruikt voor het ontwikkelen en bewaren van marketinggerelateerd materiaal, waaronder e-mailcontactlijsten, marketingtemplates en brochures. Volgens de aanklacht kopieerde hij alle gegevens naar een eigen server en verwijderde vervolgens de data van de cloudserver van het bedrijf. De reactie op het incident, het uitvoeren van een onderzoek en het herstellen van de verwijderde data kostte het bedrijf meer dan 5.000 dollar.

De Amerikaan is nu aangeklaagd voor het zonder toestemming inloggen op een beveiligde computer en het veroorzaken van meer dan 5.000 dollar aan schade. De grens van 5.000 dollar wordt in de VS gehanteerd om vergrijpen zwaarder te kunnen bestraffen. In dit geval kan de man worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van maximaal 5 jaar en een boete van 250.000 dollar.