Overheid publiceert binnenkort tussenresultaten nieuwe corona-app

De overheid publiceert binnenkort de tussenresultaten van de nieuwe corona-app om zo de kennis en ervaring van iedereen die mee wil doen actief te benutten. Dat staat in een vandaag gepubliceerd tijdpad en proces voor de corona-app. Het tijdpad werd vanochtend door Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid aangekondigd.

Zoals minister De Jonge woensdag al liet weten wordt er gewerkt aan een app voor contactonderzoek en een app voor thuisrapportage waarmee de GGD en het RIVM vroegtijdig toename van besmetting met het coronavirus kunnen ontdekken. Als eerste zal de app voor contactonderzoek worden ontwikkeld. Hiervoor wordt momenteel gewerkt aan een 'proof of concept' die eind mei moet verschijnen.

"In de aanloop daar naartoe zullen tussenresultaten worden gepubliceerd die nog niet af zijn en ook nog niet aan alle eisen zullen voldoen. Dat doen we in alle openheid om niet alleen te laten zien wat we doen en waar we staan maar ook om de kennis en ervaring van iedereen die mee wil doen actief te benutten", stelt het ministerie. Volgende week wordt bekendgemaakt waar de tussenresultaten zullen verschijnen.

De contactonderzoekapp wordt ontwikkeld door een aantal overheidsorganisaties aangevuld met externe deskundigen. Deze experts onderzoeken op het moment alle beschikbare broncodes, ook die van de partijen die deelnamen aan de appathon, en werken toe naar een tussenresultaat waarop verder gebouwd kan worden. Dit proces moet duidelijk maken hoe een contactonderzoeksapp eruit kan zien, hoe die werkt en hoe die ingezet kan worden om de GGD te ondersteunen.

Wanneer er wordt gekozen om op een specifieke broncode verder te bouwen zal het eerste bouwteam wellicht worden uitgebreid met experts die kennis van de bewuste broncode hebben. Dat kunnen experts zijn uit de groep van eerdere deelnemers, of van daarbuiten. Daarnaast wordt er een begeleidingscommissie samengesteld die de overheid adviseert. Deze commissie zal bestaan uit experts op het gebied van epidemiologie, virologie, technologie, privacy en veiligheid.