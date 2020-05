Webwinkel Wehkamp via nepmails voor 144.000 euro opgelicht

Webwinkel Wehkamp is via nepmails voor 144.000 euro opgelicht, zo laat het bedrijf aan RTL Nieuws weten. De modeketen werd begin dit jaar slachtoffer van een variant van ceo-fraude. Wehkamp verkoopt al enige jaren kleding van modehuis Didi, dat in januari failliet ging. Na het faillissement bleef Wehkamp de kleding verkopen, waarbij het geld werd overgemaakt naar de rekening van de failliete boedel, die wordt beheerd door de curatoren van Didi.

In februari wisten criminelen toegang tot het e-mailverkeer tussen Wehkamp en de curatoren te krijgen. Zo ontdekten ze dat Wehkamp geregeld grote bedragen aan de curatoren overmaakt. De criminelen maakten vervolgens e-mailaccounts aan die erg leken op die van Wehkamp en de curatoren en wisten beide partijen zover te krijgen om via de e-mailadressen te communiceren. Zo kregen de oplichters controle over de e-mailcommunicatie tussen beide partijen.

De oplichters lieten Wehkamp weten dat het geld voortaan naar een ander rekeningnummer moest worden overgemaakt. De modeketen verifieerde dit via het e-mailadres van de oplichters, die de wijziging bevestigden. In totaal werd er verspreid over enkele dagen 144.000 euro naar een ING-rekening overgemaakt. Het geld werd meteen doorgesluisd.

Uit onderzoek zou blijken dat de criminelen niet hebben ingebroken op de e-mailaccounts van de curatoren. Tevens stellen de curatoren dat Wehkamp de rekeningwijziging grondiger had moeten controleren. Ze willen dan ook nog steeds de 144.000 euro van de modeketen ontvangen.

Een woordvoerster van Wehkamp laat aan RTL Nieuws weten dat er meerdere scenario's mogelijk zijn voor de fraude. "Vast staat dat de fraudeur een e-mail die daadwerkelijk afkomstig was van de curator en het specifieke casusnummer in zijn bezit had en heeft gebruikt voor deze fraude. Wij hebben intern laten onderzoeken of er sprake was van een hack bij Wehkamp en dat bleek niet het geval."

Eerder deze week werd bekend dat oplichters op een nagenoeg zelfde manier 10 miljoen dollar van het Noorse investeringsfonds voor ontwikkelingslanden Norfund hadden gestolen. Hieronder een uitleg van de FBI hoe dergelijke oplichters vaak te werk gaan.