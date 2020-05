Toezichthouder: bedrijven mogen temperatuur werknemers wel meten

Het laat wederom zien hoe zwak de Autoriteit Persoonsgegevens is en dat het voor iedere vorm van politieke druk zwicht. De AVG is niets anders dan een schijnvertoning die uitsluitend tot doel heeft om de Amerikaanse bedrijven tegen te gaan. En nee, het gaat hier niet om privacy, maar om politieke macht. Amerikaanse bedrijven hebben macht die de Nederlandse politiek kan schaden. Dat is waar de AVG voor werd ingevoerd; als excuus om op basis van redenen omtrent privacy de controle over Amerikaanse techbedrijven te krijgen. Men richt zich uitsluitend op Google, Microsoft, Apple, Yahoo, etc. Nederlandse bedrijven blijven daarbij volledig buiten schot. Het is nu al de derde keer dit jaar dat de Autoriteit Persoonsgegevens na hard blaffen en op commando van de politiek met haar staart gaat kwispelen. Maar bijten doet ze niet. Het lijkt me dat we in Nederland behoefte hebben aan een krachtige Autoriteit Persoonsgegevens die niet alleen blaft, maar ook goed doorbijt.