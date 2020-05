AFM: meer kans op datalekken door thuiswerken van medewerkers

Door de coronacrisis lopen financiële ondernemingen en accountantsorganisaties meer risico op het gebied van informatiebeveiliging, zoals het lekken van data door medewerkers die thuiswerken, zo stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vandaag. De AFM roept ondernemingen op extra alert op de risico's te zijn en heeft zes risico's geïdentificeerd die om extra aandacht vragen (pdf).

Het risico op datalekken als gevolg van thuiswerken wordt door de AFM als eerste genoemd. Vanwege de coronacrisis werken ook veel medewerkers in de financiële sector thuis. "Dit kan deze ondernemingen extra kwetsbaar maken voor informatiebeveiligingsrisico’s verbonden aan thuiswerken, zoals het lekken van gevoelige informatie door het gebruik van onveilige apparatuur of communicatiekanalen", aldus de toezichthouder.

Bedrijven moeten daarom hun medewerkers goed informeren over het correcte gebruik van beveiligde thuiswerkfaciliteiten zoals vpn's en moet worden voorkomen dat er niet-beveiligde (privé-)alternatieven worden gebruikt. De AFM stelt dat het risico op datalekken toeneemt bij het thuis printen van documenten met vertrouwelijke informatie. De toezichthouder adviseert ondernemingen om printbeleid op te stellen en toe te zien dat medewerkers zich hieraan houden.

Een ander risico dat de AFM noemt is de toenemende afhankelijkheid van (externe) dienstverleners, waaronder leveranciers van vpn-verbindingen. Ook het uitstellen van het installeren van beveiligingsupdates wordt als risico genoemd. "Het niet of niet tijdig patchen van systemen is een van de belangrijkste oorzaken waardoor aanvallers systemen kunnen binnendringen", stelt de toezichthouder. "De AFM wil aan ondernemingen meegeven dat de installatie van security patches tijdens en na de coronacrisis prioriteit binnen ondernemingen zou moeten krijgen. De AFM raadt aan om security patches zo snel mogelijk na de vrijgave ervan te installeren."

Verder moeten ondernemingen alert zijn op phishingaanvallen op het personeel en uitval van sleutelfiguren. "Veel ondernemingen hebben technische beheersmaatregelen zoals e-mailfilters ingericht om te voorkomen dat phishingberichten hun medewerkers bereiken. Ondanks deze maatregelen slagen cybercrimelen er in sommige gevallen toch in om medewerkers te bereiken." Verschillende partijen die de AFM sprak zijn dan ook met awarenessprogramma's gestart.