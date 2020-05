Minister: universiteit moet alternatief voor online tentamens met digitale surveillance bieden

Universiteiten en hogescholen moeten studenten een alternatief bieden voor online tentamens waar digitale surveillance middels zogeheten proctoringsoftware plaatsvindt. Dat heeft de minister Van Engelshoven van Onderwijs op Kamervragen van D66 laten weten. Bij verschillende universiteiten moeten studenten die vanuit huis tentamen doen software installeren die onder andere toegang tot webcam, microfoon en browser heeft.

Duizenden studenten tekenden onlangs een petitie waarin de universiteiten werden opgeroepen om van het plan af te zien. Zo zijn er onder andere zorgen over de privacy. Naar aanleiding van de petitie hebben D66-Kamerleden Paternotte en Verhoeven Kamervragen aan de minister gesteld. Zo wilden de Kamerleden weten welke universiteiten en hogescholen met dergelijke proctoringsoftware werken.

Bijna alle hogescholen blijken inmiddels met proctoring te testen. Avans en Hogeschool Leiden hebben aangegeven geen gebruik te maken van surveillancesoftware. Ook de kunsthogescholen maken nauwelijks gebruik van proctoring. Bij de universiteiten maken Maastricht University, de Universiteit Utrecht en de Open Universiteit geen gebruik van software voor online tentamens. Bij de overige universiteiten gebeurt dit, al dan niet in pilotvorm, op verschillende manieren en schaalgrootte wel.

De minister laat weten dat ze de angst van studenten voor dergelijke software begrijpt. "Die angst kan ik mij goed voorstellen. Het is aan de onderwijsinstellingen om die angst weg te nemen door aan te tonen dat het gebruik van de software voldoet aan de AVG en dat er goede afspraken met de proctorbedrijven zijn gemaakt die de privacyrechten van studenten borgen."

Volgens Van Engelshoven staat het studenten vrij om ervoor te kiezen niet deel te nemen aan deze vorm van tentaminering. "Een onderwijsinstelling moet een alternatieve vorm van toetsing aanbieden als een student ervoor kiest niet deel te nemen aan deze vorm van tentaminering", voegt de minister toe. Ze laat wel weten dat door de coronacrisis alternatieve vormen van tentaminering op dit moment niet kunnen plaatsvinden. "Hierdoor kunnen onderwijsinstellingen niet uitsluiten dat er studievertraging optreedt bij de keuze voor een alternatieve vorm van tentaminering", aldus de minister.

Paternotte en Verhoeven hadden Van Engelshoven ook gevraagd of ze bereid is te onderzoeken of het mogelijk is om hogescholen en universiteiten in de rest van het academisch jaar alleen voor tentaminering beperkt te openen, of als alternatief voor tentaminering door middel van proctoring. Daarop antwoordt de minister dat de ministeries van Onderwijs en Infrastructuur onderzoeken onder welke voorwaarden er een lichte versoepeling van de maatregelen voor het hoger onderwijs kan komen, zodat tentaminering, voor zover dat online niet afdoende kan, weer op de instelling zou kunnen plaatsvinden.