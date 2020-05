Eerste ontwerpen Nederlandse corona-app openbaar gemaakt

Ontwikkelaars van de Nederlandse corona-app hebben de eerste ontwerpen via GitHub openbaar gemaakt. Daarnaast zijn ook de eerste resultaten van het gebruikersonderzoek, analyses van de processen van de GGD en andere documentatie te bekijken. De corona-app, die van bluetooth gebruik moet gaan maken om contacten met andere app-gebruikers bij te houden, moet het contactonderzoek van de GGD gaan ondersteunen.

"Onze intentie is om het ontwikkelen en ontwerpen van de Nederlandse COVID19 notificatie app zo open en transparant mogelijk te doen", aldus de ontwikkelaars op de GitHub-pagina van de app. "We zullen zoveel mogelijk en zo vroeg mogelijk de ontwerpen en bijbehorende documentatie hier delen zodat ieder feedback kan leveren en kan bijdragen."

Minister De jonge van Volksgezondheid liet begin deze maand weten dat hij eind mei een proof-of-concept van de app hoopt te hebben en dat in juni de eerste tests kunnen plaatsvinden. De minister verwacht in juli de testresultaten te kunnen presenteren en bij een positief resultaat een voorstel voor het invoeren van de app te kunnen doen. Gebruik van de app zal vrijwillig zijn.

In aanloop naar de ontwikkeling van de nieuwe corona-app is er een bouwteam samengesteld en is er gekeken naar het hergebruiken van de broncode van andere apps. Tevens heeft er afstemming met Apple en Google plaatsgevonden, alsmede verschillende Europese landen. De Nederlandse app maakt gebruik van de contactonderzoek-api van beide techbedrijven.

De ontwikkelaars vragen het publiek om mee te denken, wat kan via een Slack-kanaal van het ministerie van Volksgezondheid. Verder is het mogelijk om via GitHub en Figma, een gemeenschappelijke online interface-ontwerptool, reacties op de nu gepubliceerde ontwerpprincipes en schermen te geven.

"Een aantal media schrijven dat de app nagenoeg klaar is. Dat is niet het geval. We willen iedereen juist vroeg in het ontwerpproces meenemen. Ook is er, in tegenstelling tot wat er is geschreven, nog geen code gepubliceerd. Komt ongetwijfeld later", zo laat Jelle Prins, één van de ontwikkelaars, op Twitter weten.