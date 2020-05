Staatssecretaris: 5-jarige levensduur OV-chipkaart helpt bij fraudebestrijding

Elke OV-chipkaart moet na vijf jaar worden vervangen wat helpt bij het bestrijden van fraude, zo heeft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur laten weten. De staatssecretaris reageerde op vragen van de VVD dat veel mensen weinig gebruik maken van hun OV-chipkaart en na vijf jaar toch worden geconfronteerd met kosten voor een nieuwe kaart.

De VVD-fractie had dan ook gevraagd om een langere levensduur van de OV-chipkaart te onderzoeken. Ook vroegen de fractieleden wat de risico's voor de OV-chipkaart zijn en of de kaarten vaak "gehackt" worden. Van Veldhoven laat daarop weten dat de elektronische chip in de OV-chipkaart een gemiddelde levensduur van vijf jaar heeft. "De levensduur kan niet met één druk op de knop verlengd worden. Daarvoor moeten de miljoenen actieve OV-chipkaarten teruggestuurd worden naar Translink en dat is ondoenlijk en, zoals gezegd, geen garantie dat de chipkaart daarna nog naar behoren werkt", aldus de staatssecretaris.

Van Veldhoven voegt toe dat de huidige levensduur van de kaart ook beveiligingsredenen heeft. "Nieuwe beveiligingssystemen van de chip kunnen op deze manier op een relatief korte termijn worden doorgevoerd waardoor fraude sneller kan worden bestreden. Om deze reden worden ook bankpassen binnen 5 jaar vervangen", zo stelt de staatssecretaris. Volgens Van Veldhoven is de technologie achter het OV-chipkaartsysteem verouderd en wordt daardoor ook kwetsbaarder voor fraude. "Translink maakt in haar jaarverslag melding van eventuele hackgevallen en in 2019 zijn er enkele incidenten geweest", merkt ze op.

Translink is de uitgever van de OV-chipkaart en verantwoordelijk voor het functioneren van het OV-chipkaartsysteem. "We zijn ons er zeer van bewust dat er altijd hackers zijn voor wie het kraken van de beveiliging van de OV-chipkaart een prestigeproject is. We volgen de ontwikkelingen op de voet en hebben de fraudedetectieprocessen goed ingericht en werkend", zo laat het bedrijf in het jaarverslag over 2019 weten. Volgens Translink zijn er echter geen aanwijzingen dat grootschalig misbruik van de OV-chipkaart ophanden is. Het aantal gesignaleerde fraudegevallen beperkte zich vorig jaar tot enkele OV-chipkaarten (pdf).