Politie zet Facebookadvertenties in voor digitaal buurtonderzoek

De politie van Amsterdam maakt sinds enkele maanden gebruik van advertenties op Facebook en Instagram voor het doen van digitaal buurtonderzoek naar "high impact crimes". Sinds de uitbraak van het coronavirus worden bij wijze van proef buurtonderzoeken digitaal uitgevoerd.

In gevallen waarbij er sprake is van een high impact crime wordt er advertentieruimte op Facebook en Instagram ingekocht. Buurtbewoners rondom een plaats delict die op de socialmediaplatformen actief zijn krijgen advertenties te zien met de vraag of men iets heeft gezien of gehoord over het misdrijf. "Een mogelijk bijkomend voordeel is dat veel mensen nu vaker thuis zijn en mogelijk iets gezien en/of gehoord hebben. Met deze informatie kan de opsporing vervolgens snel en efficiënt worden ingezet", aldus de politie.

Naast het opsporen van verdachten wil de politie met het digitaal buurtonderzoek ook bewoners alert maken op andere verdachte situaties en preventieadviezen aanbieden. In het verleden heeft politie enkele keren eerder Facebookadvertenties ingezet voor digitaal buurtonderzoek.