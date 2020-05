Chrome 84 gaat gebruikers waarschuwen voor downloads via http

De desktopversie van Chrome 84 zal gebruikers waarschuwen wanneer ze op een https-website bestanden via http downloaden. Dat laat Google weten. Uiteindelijk zal Chrome het blokkeren van "onveilige downloads" helemaal blokkeren. Begin dit jaar maakte Google de plannen al bekend om het downloaden van bestanden via http niet meer toe te staan.

Oorspronkelijk was het plan om met Chrome 82 al te gaan waarschuwen wanneer gebruikers op https-sites een downloadlink aanklikken die naar een via http aangeboden bestand wijst. Met Chrome 86 zou het downloaden via http helemaal worden geblokkeerd. Die tijdlijn is nu enigszins aangepast. Met de lancering van Chrome 84 zullen de eerste waarschuwingen verschijnen, gevolgd door een volledige blokkade in Chrome 88. Androidgebruikers zullen de downloadwaarschuwing voor het eerst bij Chrome 85 te zien krijgen.

Een andere nieuwe feature in Chrome 84 is de introductie van de Web OTP API. Deze feature moet gebruikers helpen bij het invoeren van verificatiecodes die ze via sms hebben ontvangen. Vaak moeten gebruikers bij het verifiëren van hun telefoonnummer een one-time-password (OTP) handmatig invoeren of kopiëren en plakken. Hiervoor moet de gebruiker van de app die om de code vraagt naar de sms-app switchen. Via de Web OTP API kunnen gebruikers met één klik deze verificatiecode invoeren. Chrome 84 staat gepland voor 14 juli. De bètaversie is nu al te testen.