Britse politie waarschuwt jongeren via Google-advertenties voor ddos-diensten

Het Britse National Crime Agency (NCA) is een campagne gestart waarbij het jongeren via Google-advertenties voor het gebruik van ddos-diensten en malware waarschuwt. Britse jongeren in de leeftijd van 13 tot 22 jaar die via Google naar een remote access trojan (RAT) of "booter" of "stresser" zoeken, zoals ddos-diensten vaak worden genoemd, krijgen een advertentie te zien dat het gebruik van dergelijke diensten en malware strafbaar is. De advertenties wijzen vervolgens naar een website waar jongeren allerlei challenges kunnen doen, meldt it-journalist Brian Krebs.

Jongeren gebruiken booters bijvoorbeeld om gamingdiensten of hun tegenstanders in online games plat te leggen. Volgens het NCA kunnen laagdrempelige cybercrimedelicten snel tot ernstigere en complexere vormen van misdaad leiden. Al twee jaar geleden probeerde de politiedienst om jongeren via speciale preventieteams te bereiken zodat ze zich niet met ernstige cybermisdrijven bezighouden. "We willen dat jongeren weten dat ze voor cybercrime kunnen worden vervolgd, het hun toekomst kan beïnvloeden en voor verdriet bij hun familie kan zorgen", zo liet het NCA eerder weten.

De politiedienst stelt op een aparte pagina voor jongeren dat het uitvoeren van een ddos-aanval op iemand tijdens online gaming onschuldig lijkt, maar nog steeds strafbaar is. In plaats daarvan worden jongeren opgeroepen om hun "cybervaardigheden" op positieve wijze in te zetten en een carrière in cybersecurity te overwegen.

"Feit is dat de mensen die een schoolklas onderwijzen minder informatie over cybercrime hebben dan degene die ze proberen les te geven", zegt David Cox van de NCA. De advertentiecampagne is bedoeld om "knock-and-talk" bezoeken te ondersteunen, waarbij agenten jongeren bezoeken die zich met malware of ddos-diensten hebben beziggehouden. Vervolgens wordt jongeren verteld dat ze een keuze hebben en een ander pad kunnen bewandelen.