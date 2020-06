Apple verhelpt jailbreak-kwetsbaarheid in iOS, iPadOS en macOS

Apple heeft gisteren beveiligingsupdates uitgebracht voor iOS en iPadOS waarmee de kwetsbaarheid wordt verholpen die het mogelijk maakte om iPhones en iPads te jailbreaken. Ook in macOS is het beveiligingslek gepatcht. De jailbreak verscheen op 23 mei online en werkte met de meest recente iOS-versie van dat moment.

Door middel van jailbreaking is het mogelijk om volledige controle over het toestel te krijgen en software op iPhones en iPads te installeren die bijvoorbeeld niet door Apple is goedgekeurd. Het kan dan gaan om applicaties van buiten de Apple App Store. Het CERT Coordination Center (CERT/CC) van de Carnegie Mellon Universiteit waarschuwde dat de onderliggende kwetsbaarheid ook door aanvallers gebruikt zou kunnen worden om iOS-toestellen aan te vallen. Door gebruikers een kwaadaardige app te laten installeren zou het mogelijk worden om het toestel over te nemen.

Gisterenavond kwam Apple in de vorm van iOS 13.5.1 en iPadOS 13.5.1 met een oplossing. De nieuwe versie verhelpt één kwetsbaarheid waardoor een applicatie willekeurige code met kernelrechten kon uitvoeren. Apple bedankt het unc0ver-jailbreakteam voor het vinden van de kwetsbaarheid. Updaten naar de nieuwste iOS-versie kan via iTunes en de updatefunctie van het besturingssysteem. Eén van de jailbreakontwikkelaars meldt via Twitter dat de nieuwste iOS-update er inderdaad voor zorgt dat de jailbreak niet meer werkt.

De kernelkwetsbaarheid die de jailbreak mogelijk maakte is ook gepatcht in macOS. Voor gebruikers van het besturingssysteem is macOS Catalina 10.15.5 Supplemental Update en Security Update 2020-003 High Sierra verschenen.