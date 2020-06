Google aangeklaagd voor tracken van gebruikers in incognitomode

Google is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het tracken van internetgebruikers die van de incognitomode van hun browser gebruikmaken. Volgens de aanklacht volgt en verzamelt Google de surfgeschiedenis van gebruikers, zelfs wanneer die maatregelen nemen om hun privacy te beschermen. Google zou daarnaast Californische wetgeving overtreden die stelt dat bij het lezen of achterhalen van de inhoud van privécommunicatie alle partijen hiervoor toestemming moeten geven.

De eisers achter de massaclaim stellen dat Google het gebruik van de incognito-mode adviseert om privé te kunnen browsen, maar dat het techbedrijf op allerlei manieren toch gegevens van gebruikers blijft verzamelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Google Ad Manager, de "Google Sign-In" knop op websites en andere plug-ins en tools waar sites gebruik van kunnen maken.

Met het gebruik van de incognito-mode geven gebruikers echter aan dat ze niet gevolgd willen worden, aldus de eisers. Ook zou Google hiermee de eigen "privacybeloftes" schenden. Ze willen dan ook dat Google verantwoordelijk wordt gehouden voor de schade die het berokkent en dat het bedrijf stopt met het ongeautoriseerd verzamelen van gegevens. Tevens vragen de eisers een schadevergoeding van meer dan 5.000 dollar per deelnemer aan de massaclaim of het drievoudige van de geleden schade.

Google laat in een reactie aan The New York Times en persbureau Reuters weten dat het de claims betwist. De incognitomode zorgt er alleen voor dat het surfgedrag van de gebruiker niet in de browser of op zijn computer wordt opgeslagen. Tevens worden gebruikers bij het openen van een nieuwe incognito-tab gewaarschuwd dat websites nog steeds informatie over de online activiteiten kunnen verzamelen.