Eerste ontwerpen Duitse bluetooth corona-app openbaar gemaakt

De ontwikkelaars van de Duitse open source bluetooth corona-app hebben de eerste ontwerpen openbaar gemaakt. Eerder werd dit ook al door de ontwikkelaars van de Nederlandse corona-app gedaan. De "Corona-Warn-App" moet contactonderzoek in Duitsland gaan ondersteunen. Het is geïnspireerd door DP-3T (Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing) en TCN-protocollen en maakt gebruik van het contactonderzoekplatform van Apple en Google.

De Duitse overheid heeft SAP en Deutsche Telekom gevraagd om de app te ontwikkelen. SAP verzorgt de app-ontwikkeling, het framework en onderliggende platform. Deutsche Telekom is verantwoordelijk voor het netwerk en zal de backend van de app verzorgen. Zowel de app als backend-infrastructuur zullen open source worden.

Voor het bijhouden van contacten maakt de app gebruik van bluetooth. Eenmaal actief genereert de app een tijdelijke sleutel die elke 24 uur verandert. Deze sleutel wordt vervolgens gebruikt voor het genereren van identifiers, die tussen de tien en twintig minuten geldig zijn en via bluetooth worden uitgezonden. Andere app-gebruikers registreren deze identifiers op hun telefoon.

In het geval een gebruiker met corona besmet blijkt te zijn kan hij zijn tijdelijke sleutels van de afgelopen veertien dagen naar de centrale server uploaden. Om misbruik tegen te gaan verifieert de backend de testresultaten. Wanneer het resultaat is bevestigd en de gebruiker inderdaad besmet blijkt te zijn, worden zijn sleutels aan een lijst toegevoegd. Deze lijst wordt naar alle app-gebruikers verstuurd.

Nadat de lijst met sleutels van besmette personen op de smartphone is gedownload gebruikt het contactonderzoekplatform van Apple en Google die om de overeenkomende identifiers af te leiden. Wanneer de afgeleide identifiers overeenkomen met de identifiers die al op het toestel waren opgeslagen berekent de app een risicoscore en geeft bijbehorend advies.

De app biedt daarnaast de mogelijkheid om de resultaten van een coronatest digitaal op te halen. Wanneer een testlab dit ondersteunt kunnen geteste gebruikers via de app een qr-code scannen waarna de resultaten worden opgehaald. Deze feature is optioneel. De ontwerpen en documentatie van de app zijn via GitHub te bekijken. De Corona-Warn-App zou halverwege juni moeten verschijnen.