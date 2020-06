De Jonge wil misbruik van corona-app door derden wettelijk verbieden

Minister De Jonge van Volksgezondheid werkt aan een wetsvoorstel dat misbruik van de corona-app door derden zal verbieden. Dat heeft de minister in een update over het coronavirus laten weten. De minister maakte gisteren bekend dat de app in ontwikkeling is en er in de eerste helft van juni een eerste test zal plaatsvinden, gevolgd door een tweede test in de tweede helft van juni. De app zou voor de zomervakantie moeten uitkomen.

"Het is mijn voornemen om in de tweede helft van juni te starten met de eerste praktijkbeproeving van de app. Ik denk daarbij nu aan beproeving in een of meer regio’s. Op dit moment bekijk ik welke regio’s hiertoe bereid en geschikt zijn", aldus De Jonge. Tijdens de test wordt onder andere gekeken naar de epidemiologische waarde, de technische werking en de gebruikerservaringen met de app. Na de evaluatie van de test zal de minister een voorstel naar de Tweede Kamer sturen voor de volgende stappen.

Verder laat De Jonge weten dat hij met andere landen blijft samenwerken, alsmede met Apple en Google. Tevens zal de minister in Europees verband aandacht vragen voor de interoperabiliteit van de verschillende corona-apps. "Dan kun je bijvoorbeeld via de Nederlandse app worden gewaarschuwd als je in het buitenland op vakantie nabij een achteraf besmet gebleken persoon bent geweest."

Op 27 mei zijn de eerste conceptontwerpen van de app openbaar gemaakt. "Meer dan 200 ontwerpers zijn binnen 24 uur in die ontwerpen gedoken en ongeveer 20 van hen deden ook direct al concrete voorstellen voor verbetering", aldus de minister. Inmiddels is ook de eerste broncode online verschenen.

Wat betreft het digitaal ondersteunen van de GGD en het tegengaan van misbruik laat de minister afsluitend weten dat hij aan een wetsvoorstel werkt. "Ik heb een wetsvoorstel in voorbereiding om misbruik van de app door derden te verbieden, waarbij ik ook van de gelegenheid gebruik maak om expliciet in de Wpg vast te leggen dat de GGD-en bij het bron- en contactonderzoek gebruik kunnen maken van digitale ondersteuning zoals de app." Op wat voor soort misbruik de minister doelt wordt niet vermeld.