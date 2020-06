Duitsland verplicht digitale pasfoto voor paspoort en identiteitsbewijs

Duitse burgers die een paspoort of identiteitsbewijs aanvragen mogen voortaan niet meer hun eigen pasfoto meenemen. In plaats daarvan worden alleen nog digitale pasfoto's geaccepteerd, gemaakt door de uitgevende instantie of een fotowinkel die de afbeelding op beveiligde wijze naar de autoriteiten stuurt. Het Duitse kabinet heeft hiervoor een nieuwe wet aangenomen.

De maatregel moet onder andere vervalsingen tegengaan. Het gaat dan om de mogelijkheid om afbeeldingen van verschillende personen tot één afbeelding te verwerken. Dit is via verschillende grafische bewerkingsprogramma's te doen. Op deze manier zouden ongeautoriseerde personen in theorie gebruik van het paspoort kunnen maken en zo de grens oversteken. Onderzoekers van het Fraunhofer Institute for Computer Graphics waarschuwden twee jaar geleden dat "face morphing", waarbij één paspoortfoto door meerdere personen is te gebruiken, een probleem is voor biometrische gezichtsherkenningssystemen.

Tevens moet de wet voorkomen dat er foto's worden geaccepteerd die niet aan de biometrische vereisten voldoen, zo melden de ARD en WDR. Ook worden Duitse burgers straks verplicht om bij het aanvragen van een identiteitskaart twee vingerafdrukken af te staan. Dit is vanaf augustus 2021 in de hele Europese Unie verplicht.