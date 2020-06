Nep-bankmedewerkers stelen ruim 4 miljoen euro van slachtoffers

De politie heeft de afgelopen weken vijf personen aangehouden die zich zouden hebben voorgedaan als bankmedewerkers en zo ruim 4 miljoen euro van slachtoffers wisten te stelen. Volgens het Openbaar Ministerie benaderden de verdachten bewust oudere mensen en deden zich voor als personeel van de bank.

Slachtoffers kregen het advies om hun geld naar een andere rekening over te maken, aangezien het op de huidige rekening niet veilig was. "Omdat het overboeken van de geldbedragen de verdachten niet snel genoeg ging, kregen de slachtoffers het advies TeamViewer te installeren", zo laat het OM weten. Via TeamViewer "hielpen" de verdachten met het overmaken van het geld. Dat werd op de rekeningen van slachtoffers gestort. De gestolen bedragen varieerden van 10.000 tot 100.000 euro.

""Voor slachtoffers die, goed van vertrouwen, hun geld overmaken naar een valse website, zijn de gevolgen heel erg. De schrik, schade en rompslomp zijn groot", zo stelt het OM. In totaal zijn er nu vijf personen aangehouden, in de leeftijd van 21 tot en met 30 jaar, afkomstig uit Amersfoort, Hilversum en Veendam. Alle vijf de verdachten zitten nu in voorarrest. Het onderzoek loopt nog meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De politie waarschuwde burgers in april nog om alert te zijn op oplichters die het telefoonnummer van banken spoofen en zo mensen oplichten. "Ze vertelden de slachtoffers dat er verdachte transacties waren gezien op hun rekeningen, en dat hun geld mogelijk niet veilig was. De slachtoffers werd gevraagd het geld over te maken naar andere rekeningen. Ze zouden vervolgens teruggebeld worden met verdere instructies. Deze instructies kwamen echter niet en het geld was verdwenen", aldus de politie.