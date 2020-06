Wiebes: negen procent particulieren weigert slimme meter

Negen procent van de particulieren die vorig jaar een slimme meter kreeg aangeboden heeft de plaatsing geweigerd. Daarnaast liet nog eens 3 procent de slimme meter na plaatsing administratief uitzetten. Dat meldt minister Wiebes van Economische Zaken op basis van de jaarlijkse Marktbarometer 'aanbieding slimme meters'. Voor de barometer werden 2100 Nederlanders ondervraagd.

Er zijn verschillende redenen waarom particulieren de slimme meter weigeren. De meest genoemde reden is negatieve berichtgeving in de media over de betrouwbaarheid van de slimme meter (19 procent). Vijftien procent zegt het nut van de slimme meter niet in te zien, terwijl tien procent met de huidige meter tevreden is. Negen procent maakt zich zorgen over de privacy en zeven procent is bang dat de slimme meter nadelen kan bieden in verband met teruglevering van stroom bij zonnepanelen.

Tussen 2015 en 2020 wordt op initiatief van de overheid op grote schaal de slimme meter aangeboden aan alle kleinverbruikers zoals huishoudens en klein zakelijke verbruikers. Volgens Wiebes lag de uitrol van de slimme meter tot vlak voor de uitbraak van corona op schema. Het was de verwachting dat eind 2020 zo'n tachtig procent van de kleinverbruikers een slimme meter zou hebben en dat honderd procent van de kleinverbruikers en slimme meter aangeboden zou hebben gekregen.

Met de uitbraak van Covid-19 is vanwege het de veiligheid voor ieders gezondheid de uitrol van de slimme meters tijdelijk stil komen te liggen. In de zomer zal de uitrol weer worden opgepakt", aldus de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. Wiebes verwacht dat het beoogde plaatsingspercentage van tachtig procent eind 2020 waarschijnlijk wel zal worden gehaald. Dat geldt echter niet voor het aanbieden van de slimme meter bij honderd procent van de kleinverbruikers. Dit zal zoals het er nu naar uitziet in het tweede kwartaal van 2021 zijn ingelopen.