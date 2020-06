Honda stopt deel van productie na "storing" op computernetwerk

Autofabrikant Honda heeft een deel van de productie gestopt na een "storing" op het computernetwerk, maar volgens sommige onderzoekers is het bedrijf getroffen door ransomware. Gisteren publiceerde een onderzoeker op Twitter een link naar een ransomware-exemplaar dat van een intern Honda-domein gebruikmaakte. Het gaat om een versie van de Ekans-ransomware, ook bekend als Snake.

Criminelen achter deze ransomware wisten eerder het Duitse Fresenius Medical Care te infecteren, de grootste fabrikant van dialyseapparatuur ter wereld en beheerder van dialyseklinieken wereldwijd. Honda wil niet bevestigen dat het door de ransomware is getroffen. Wel stelt de autofabrikant dat er een "probleem" en een "storing" op het computernetwerk was, waarvan de oorzaak nu wordt onderzocht.

"We kunnen enige impact in Europa bevestigen en onderzoeken de exacte oorzaak", aldus een woordvoerder tegenover The Telegraph. Een woordvoerder laat aan NBC News weten dat het met een "storing op het computernetwerk" te maken heeft en daardoor een deel van de productie is gestopt. Ook deze woordvoerder bevestigt een onderzoek naar de oorzaak, maar geeft geen verdere details.

In een verklaring die naar verschillende websites werd gestuurd meldt Honda dat het op zondag 7 juni met een storing op het computernetwerk kreeg te maken, die voor een verlies aan connectiviteit zorgde wat gevolgen voor de bedrijfsvoering had. Wederom ontbreken details. Wel is het een tactiek voor veel ransomwarebendes om in het weekend toe te slaan, aangezien it-personeel dan vaak niet aanwezig is.

Honda was één van de bedrijven die in 2017 door de WannaCry-ransomware werd getroffen en daarop de productie in een fabriek stillegde.