Signal deelt gratis maskers uit om gezichten te "versleutelen"

De non-profitorganisatie achter de versleutelde chat-app Signal is begonnen met het aanbieden van gratis maskers voor mensen die hun gezicht willen "versleutelen". Eerder verscheen er ook al een tool voor gebruikers van de chat-app om gezichten op foto's te blurren en zo onherkenbaar te maken.

"Wat 2020 duidelijk heeft gemaakt is dat het een goed jaar is om je gezicht te bedekken", zegt Jun Harada van Signal. Naast het beschermen van gebruikers van de eigen app wil Signal ook mensen die op straat demonstreren helpen. Daarom is besloten om gratis gezichtsbedekking uit te delen, zodat mensen ook op deze manier hun boodschap kunnen laten horen, aldus Harada.

Signal heeft een speciaal nummer waar de maskers kunnen worden aangevraagd. Gegevens worden meteen doorgegeven aan de fabrikant. "Geef dus geen gevoelige of vertrouwelijke adressen door", aldus Harada. Vorige week liet Signal-bedenker Moxie Marlinspike nogmaals weten dat Signal nauwelijks gegevens van gebruikers heeft en het dus ook nauwelijks data kan verstrekken als overheden hierom vragen.

Zo probeerde de Amerikaanse autoriteiten in 2016 via een gerechtelijk bevel informatie over een Signal-gebruiker te verkrijgen. "De enige Signal-gebruikersdata die we hebben, en de enige data die de Amerikaanse overheid als gevolg kreeg, was de datum dat het account was aangemaakt en voor het laatst was gebruikt. Geen berichten, groepen, contacten, profielgegevens of iets anders", aldus Marlinspike.