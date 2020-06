OM eist werkstraffen en schadevergoeding voor WhatsAppfraude

Het Openbaar Ministerie heeft werkstraffen en een schadevergoeding geëist tegen vijf jongeren die worden verdacht van WhatsAppfraude. Het vijftal wist volgens het OM in 2018 ruim 10.000 euro van vijf slachtoffers te stelen. Die ontvingen een bericht van een "bekende" waarin om geld werd gevraagd. Vijf mensen trapten in het bericht en maakten vervolgens duizenden euro's over naar de verdachten, aldus het OM.

De vijf, waarvan er vier op het moment van de feiten minderjarig waren, kenden elkaar van school of van de voetbalclub. De hoofdverdachten lieten slachtoffers het geld naar de rekeningen van de medeverdachten overmaken. Vervolgens werd het geld opgenomen. Tegen de hoofdverdachten zijn werkstraffen van 80 tot 120 uur geëist en voorwaardelijke jeugddetentie van vier of zes weken.

Tegen de medeverdachten die hun pas ter beschikking stelden eiste de officier een werkstraf van twintig uur. Volgens de officier van justitie speelden alle verdachten een onmisbare schakel bij deze vorm van fraude. Naast de straffen wil het OM ook dat de verdachten de schade van hun slachtoffers vergoeden. De rechter doet op 23 juni uitspraak.

WhatsAppfraude is nog altijd een groot probleem. In de eerste drie maanden van dit jaar maakten bijna 1900 slachtoffers melding bij de Fraudehelpdesk dat er was geprobeerd om ze via WhatsApp op te lichten. Bij meer dan 220 mensen lukte het de oplichters om geld af te troggelen. Het ging om een totaalbedrag van 685.000 euro. Het gaat hier alleen om cijfers van mensen die bij de Fraudehelpdesk aanklopten. Slachtoffers van WhatsAppfraude kunnen voortaan online aangifte bij de politie doen.