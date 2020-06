Mozilla rekent 3 dollar per maand voor testversie Firefox-proxydienst

Vorig jaar lanceerde Mozilla een proxydienst voor Amerikaanse Firefoxgebruikers en de browserontwikkelaar wil nu testen of gebruikers ook bereid zijn hiervoor te betalen. Daarnaast zal de proxydienst binnenkort in meer landen worden uitgerold. Firefox Private Network is een browserextensie die gebruikers een versleutelde verbinding naar het internet biedt, bijvoorbeeld als ze van een openbaar wifi-netwerk gebruikmaken. Het verkeer gaat hierbij eerst naar een server van internetbedrijf Cloudflare en daarvandaan naar de opgevraagde website.

Mozilla benadrukt dat het hier niet om een volledige vpn-dienst gaat, waarbij al het verkeer van browsers en apps op het systeem via de vpn-verbinding lopen. Firefox Private Network werkt alleen voor de verbinding van Firefox met het internet. Het is daarnaast alleen beschikbaar voor de desktopversie van de browser. De eerste groep testers kon gratis en onbeperkt van de proxydienst gebruikmaken. Voor de tweede groep was de proxydienst slechts een beperkt aantal uren per maand beschikbaar.

Volgens Mozilla is het niet mogelijk om de proxydienst gratis aan te blijven bieden. "Hoewel er verschillende gratis proxyproducten beschikbaar zijn, zijn er altijd kosten verbonden aan de vereiste netwerkinfrastructuur om een beveiligde proxydienst te kunnen draaien", zegt Mozilla's John Gruen. Na onderzoek kwam Mozilla uit op een prijs van 2,99 dollar per maand.

De komende maanden wil Mozilla onderzoeken of Firefoxgebruikers bereid zijn om voor de proxydienst te betalen en of het als een los product moet worden aangeboden of als onderdeel van een grotere privacybundel voor Firefox. Tevens zal Mozilla kijken hoe de proxydienst zich verhoudt tot de vpn-dienst die het ook aanbiedt. Bijvoorbeeld of het zin heeft om beide producten te bundelen.

Op dit moment is Firefox Private Network alleen beschikbaar voor Amerikaanse Firefoxgebruikers, maar Mozilla is van plan om het product binnenkort ook in andere landen te gaan aanbieden. Daarnaast is het mogelijk om de proxydienst met één account tegelijkertijd op drie Firefox-browsers te gebruiken.