Signal laat iOS-gebruikers voor het eerst data naar nieuw toestel overzetten

De versleutelde chat-app Signal is voorzien van een nieuwe optie waardoor iOS-gebruikers voor het eerst naar een nieuw toestel kunnen upgraden zonder informatie te verliezen. De Androidversie van Signal beschikt al geruime tijd over een optie om alle Signal-data naar een nieuw toestel over te zetten. Op iOS ontbrak deze mogelijkheid en vereiste ook een andere aanpak, zo laat het ontwikkelteam weten.

"Het idee van een "bestandssysteem" blijkt voor iOS-gebruikers een vreemd concept en Apples "Files" app is relatief nieuw en niet beschikbaar voor een aantal van de toestellen die we nog steeds ondersteunen", zegt Nora Trapp van Signal. Om iOS-gebruikers te helpen bij het overzetten van hun data is nu een nieuwe feature ontwikkeld waarbij data op een end-to-end versleutelde manier via een lokale verbinding kan worden gemigreerd.

Nadat Signal-gebruikers op het nieuwe iOS-toestel hun account hebben geregistreerd en geverifieerd verschijnt er een melding of ze hun account en berichten van een ander iOS-toestel willen overzetten. Vervolgens kan met het oude toestel op het nieuwe toestel een qr-code worden gescand en zal het migratieproces worden gestart. Signal genereert een uniek sleutelpaar voor de versleutelde verbinding tussen beide apparaten. Daarnaast is het MAC-adres in de qr-code op het nieuwe toestel verwerkt, zodat het oude toestel de verbinding kan verifiëren. De qr-code bevat zelf geen gevoelige informatie.

Het is wel vereist dat zowel wifi als bluetooth zijn ingeschakeld. Tevens moet er gebruik worden gemaakt van iOS 12.4 of nieuwer en Signal-versie 3.9.1 of nieuwer. Na het migratieproces zullen alle berichten op het oude toestel worden verwijderd. "Dit is de eerste keer dat het upgraden naar een nieuw toestel zonder het verliezen van informatie mogelijk is op iOS", aldus Trapp. Ze merkt op dat de nieuwe feature nog niet met alle scenario's rekening houdt, maar dat Signal van plan is om de functionaliteit in de toekomst verder te verbeteren.