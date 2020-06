Belastingdienst ontvangt veel meer meldingen van phishing

"Uw openstaande schuld is na meerdere herinneringen niet voldaan", zo begint een phishingbericht dat recentelijk uit naam van de Belastingdienst werd verstuurd en het is niet de enige. De afgelopen weken ontving de fiscus veel meer meldingen van phishing dan normaal. Het gaat zowel om e-mails als sms'jes .

"Normaal krijgen we zo'n 2000 meldingen per week. Tijdens de coronacrisis zagen we een piek van tussen de 10.000 en 12.000 meldingen per week", laat Henk Hendriks van de Belastingdienst tegenover de NOS weten. Het aantal meldingen per week is inmiddels naar zo'n 4000 tot 6000 gedaald. Oplichters proberen via de phishingmails de DigiD-gegevens van slachtoffers te stelen, alsmede hen geld afhandig te maken.

De Belastingdienst probeert de phishingdomeinen uit de lucht te laten halen, maar Hendriks noemt het "dweilen met de kraan open". De toename van het aantal meldingen houdt vermoedelijk verband met de coronacrisis, doordat mensen nu meer online zijn, aldus de fiscusmedewerker.

"Wij sturen nooit een bericht via WhatsApp, sms of mail over bijvoorbeeld betalingsachterstanden. Hebt u hierover een sms, whatsappbericht of e-mail gekregen uit naam van de Belastingdienst? Reageer daar niet op en verwijder het bericht", zo laat de Belastingdienst op de eigen website weten. Of de toename van het aantal meldingen ook wil zeggen dat er meer slachtoffers zijn gemaakt is onbekend. Gisteren liet de Fraudehelpdesk nog aan Security.NL weten dat het aantal slachtoffers van WhatsAppfraude de afgelopen periode wel is toegenomen.