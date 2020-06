Consumentenbond: Nederlandse markt overspoeld met onveilige ip-camera's

De Nederlandse markt wordt overspoeld met onveilige ip-camera's uit China. Eigenaren van dergelijke camera's doen er verstandig aan om een bepaalde UDP-poort te blokkeren of de camera's niet te gebruiken, zo adviseert de Consumentenbond vandaag. De bond waarschuwde afgelopen mei al voor de camera's, die onder andere via Amazon verkrijgbaar zijn.

Aanleiding voor de waarschuwing was nieuw onderzoek waaruit bleek dat 27.000 Nederlandse ip-camera's risico lopen om door aanvallers te worden overgenomen. Het probleem wordt veroorzaakt doordat de camera's van een voorspelbaar uniek identificatienummer (UID) gebruikmaken. De voorspelbare UID's zijn onderdeel van een bepaalde module (ILnkP2P) die in camera’s van honderden merken zit.

Al die merken maken weer gebruik van verschillende apps om de camera's te bedienen. Gebruikers installeren de mobiele app en scannen de barcode op het apparaat of voeren het zescijferige UID in. De p2p-software regelt de rest. De iLnkP2P-apparaten bieden geen authenticatie of versleuteling en zijn eenvoudig te enumereren. Een aanvaller kan zo op afstand verbinding met de apparaten maken.

Vervolgens is het mogelijk om met de camera mee te kijken, het wachtwoord te wijzigen of andere aanvallen uit te voeren. De Consumentenbond stelt dat met name ip-camera's die via de CamHi-app zijn te bedienen risico lopen. Deze app is ontwikkeld door de Chinese fabrikant HiChip, die voor 38 procent van de 27.000 onveilige ip-camera's in Nederland verantwoordelijk is. Wereldwijd zou het om 3,5 miljoen kwetsbare apparaten gaan.

De Consumentenbond vroeg Amazon om de camera's niet meer te verkopen. Het gaat onder andere om apparaten van de merken Gatocam, MEOBHI, WYJW, Zysecurity (Crazy) en PNI. "Ook als webwinkels als Amazon.nl ze van hun site verwijderen. Verkopers bieden vergelijkbare camera's binnen de kortste keren gewoon opnieuw aan onder een andere merknaam", laat Gerard Spierenburg van de bond vandaag weten.

Eigenaren van dergelijke camera's krijgen het advies van de bond om uitgaand verkeer naar UDP-poort 32100 te blokkeren of het apparaat anders niet meer te gebruiken. Fabrikant HiChip heeft tegenover de Consumentenbond verbeteringen beloofd.