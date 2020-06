Mozilla breidt aanbevolen Firefox-extensies uit met DuckDuckGo en AdGuard

Mozilla heeft de selectie van aanbevolen Firefox-extensies verder uitgebreid met extensies van onder andere DuckDuckGo en AdGuard. Het "Recommended Extensions" programma moet gebruikers de zekerheid geven dat ze een veilige, goedwerkende extensie installeren. Ook moet het om een extensie gaan die een groot publiek aanspreekt.

De code van Firefox-extensies wordt al gecontroleerd voordat Mozilla ze op addons.mozilla.org toestaat. Extensies die het label "Recommended" krijgen, wat via een speciale badge zichtbaar is, worden eerst door het Mozilla-personeel gecontroleerd. Ook nieuwe versies van de extensie ondergaan eerst een "security review" voordat ze gepubliceerd mogen worden. Op deze manier moeten gebruikers de zekerheid krijgen dat de extensie gedurende de gehele levensduur te vertrouwen is.

Onlangs zijn er zes extensies aan het programma toegevoegd, waardoor er nu meer dan honderd aanbevolen extensies zijn. Eén van de nieuwste toevoegingen is DuckDuckGo Privacy Essentials. Deze extensie, ontwikkeld door de gelijknamige op privacy gerichte zoekmachine, blokkeert trackers en laadt websites wanneer mogelijk standaard via https. Verder geeft de extensie bij websites een privacyscore weer.

Een andere extensie die door de keuring is gekomen is de AdGuard AdBlocker. Deze extensies blokkeert advertenties, trackers en installatieprogramma's voor spyware en adware. Ook moet de extensie gebruikers tegen malware en phishing beschermen. Van de aanbevolen Firefox-extensies is adblocker uBlock Origin met meer dan 5,6 miljoen installaties het populairst. Op de derde plek staat de door Mozilla ontwikkelde Facebook Container, die het lastiger voor Facebook moet maken om gebruikers online te volgen.