Politie, AIVD, OM en NCSC gaan via gedeeld kantoor informatie over cyberdreigingen delen

De Politie, de AIVD, de MIVD, het Openbaar Ministerie en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) gaan via een nieuw samenwerkingsplatform met een gedeeld kantoor in Den Haag informatie over cyberdreigingen en incidenten uitwisselen. De Cyber Intel/Info Cel (CIIC) moet ervoor zorgen dat de diensten sneller informatie kunnen delen waardoor de "digitale slagkracht" van deze organisaties wordt vergroot en de veiligheid in het digitale domein wordt versterkt.

De oprichting van de Cyber Intel/Info Cel is onderdeel van de Nederlandse Cybersecurity Agenda. Daarin wordt de oprichting van een samenwerkingsplatform genoemd om het landelijk situationeel beeld wat betreft cyberdreigingen en -incidenten te versterken. Gegevens die de deelnemende organisaties aan de CIIC verstrekken worden in een specifiek hiervoor bestemd informatiesysteem of een specifiek bestemd gedeelte van een informatiesysteem opgenomen, zo staat in de Staatscourant vermeld. De Cyber Intel/Info Cel wordt fysiek ondergebracht bij het NCSC in Den Haag. Juridisch is de AIVD verantwoordelijk.