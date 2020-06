Kwetsbaarheid in VLC media player maakt remote code execution mogelijk

Er is een kwetsbaarheid in de populaire mediaspeler VLC aanwezig waardoor een aanvaller in het ergste geval systemen volledig kan overnemen als gebruikers een speciaal geprepareerd bestand of stream openen. Ontwikkelaar VideoLAN heeft gisteren een beveiligingsupdate uitgebracht.

De kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2020-13428, bevindt zich in de H26X packetizer, een module die data in pakketten groepeert. Door de gebruiker een speciaal geprepareerd bestand of stream te laten openen kan er een buffer overflow ontstaan en is het mogelijk voor een aanvaller om code met de rechten van de ingelogde gebruiker uit te voeren.

Op een schaal van 1 tot en met 10 wat betreft de ernst van de kwetsbaarheid is die beoordeeld met een 7,8. Het beveiligingslek is aanwezig in VLC versie 3.0.10 en eerder. Gebruikers wordt aangeraden om naar versie 3.0.11 te updaten. Dit kan via de updatefunctie van de mediaspeler zelf of Videolan.org.