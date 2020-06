EDPB: fabrikanten niet verplicht om laptops met webcamcover te leveren

Door Anoniem: Ik zal nooit begrijpen waarom mensen het een goed idee vinden om hun laptop webcam af te plakken. Sterker nog: het werkt als signaal voor mensen die de ballen geen verstand hebben van hoe de beveiliging werkt. Naar mijn weten is er geen malware dat standaard je camera gebruikt om foto's te nemen. Bovendien ga je er dan al vanuit dat iemand malware op je laptop krijgt. Als dat je uitgangspunt is zou je je eerder zorgen moeten maken om internetbankieren (banking malware) of al je bestanden (ransomware). Laat mensen eerst een beginnen met automatische updates, goede backups en nadenken voor er software geinstalleerd wordt. Pas daarna mag je aan de webcam covers beginnen.

Waarom je je webcam af zou plakken? Omdat er alleen al in Nederland diverse concrete zaken zijn geweest waarbij mensen gechanteerd werden met foto's die gemaakt waren met hun webcam, en dan gaat het niet over de mailtjes die tegenwoordig rondgestuurd worden. Zie bijvoorbeeld https://tweakers.net/nieuws/93173/achttienjarige-nederlander-zette-via-webcam-gestolen-naaktfotos-online.htmlDaarnaast raadt zelfs de FBI aan om je webcam af te plakken. Zie https://thehill.com/policy/national-security/295933-fbi-director-cover-up-your-webcam De vraag is eerder waarom je het niet zou doen. De kans dat het misgaat is niet enorm, maar de impact kan wel levensgroot zijn. De vraag is dus eerder waarom je het niet zou doen, anders dan wat naiëve aannames.Kijk ik naar mijn eigen situatie dan heb ik weleens gehad dat in Teams de camera tijdens een teamoverleg is geactiveerd zonder dat ik me daarvan bewust was, al dan niet omdat Teams ook weleens hapert. Een simpel stukje tape voorkomt dan ongemakkelijke toestanden. Als je perfecte discipline, hardware en werkmethodes hebt is het misschien minder nodig, maar die hubris zullen hopelijk weinig mensen hebben.