Politie vordert rijbewijs bestuurder in na geüploade dashcambeelden op Dumpert.nl

De politie heeft het rijbewijs van een 29-jarige man uit Eindhoven ingevorderd nadat er dashcambeelden van diens rijgedrag werden geüpload op de website Dumpert.nl. De man wordt er onder andere van verdacht op knooppunt Sint Annabosch bij Breda met zijn auto met hoge snelheid over de vluchtstrook te hebben gereden. Daarnaast reed hij tussen twee auto's door die op naast elkaar gelegen rijstroken reden.

Eén van de auto's die de man inhaalde was voorzien van een dashcam. De eigenaar plaatste de opgenomen beelden op Dumpert.nl. "In de reacties op Dumpert.nl kwamen veel verontwaardigde reacties over het rijgedrag van de bestuurder", zo laat de politie weten. In overleg met de officier van justitie werd door de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid op basis van de beelden een onderzoek gestart.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de man vermoedelijk 164 kilometer per uur heeft gereden waar 100 kilometer per uur is toegestaan. Sinds 1 januari van dit jaar is artikel 5a van de Wegenverkeerswet van kracht. Dit artikel is een verkeersmisdrijf. Het gaat om het opzettelijk roekeloos rijden waarbij anderen risico lopen op zwaar lichamelijk letsel of de dood.

De videobeelden en verklaring van de bestuurder van de auto met de dashcam waren voor de officier van justitie voldoende aanleiding om het misdrijf te onderzoeken. Het ingestelde onderzoek leidde naar de man uit Eindhoven, die eind mei werd verhoord. Tevens werd zijn rijbewijs ingevorderd, dat de man op 5 juni bij de politie inleverde. Dezelfde dag werd de man aangehouden nadat hij met een lachgasballon op een bromfiets reed, terwijl zijn rijbewijs is ingevorderd.

Beide zaken zijn ingestuurd naar het Openbaar Ministerie. De officier van justitie zal nu een besluit nemen hoe de zaken worden afgehandeld. Daarnaast is er een melding bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) gedaan om de rijbevoegdheid van de man te bepalen.

De politie laat weten dat een bestuurder op basis van alleen beelden niet kan worden vervolgd. Er is naast de beelden nog een bewijsmiddel nodig, omdat één bewijsmiddel meestal niet genoeg is, zo stelt de politie. Het gaat dan bijvoorbeeld om een verklaring van de filmer of andere weggebruikers. Daarnaast is het nodig om de authenticiteit van de beelden vast te stellen.