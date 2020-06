Dekker: AVG geen belemmering voor communicatie over coronadoden

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vormt geen belemmering voor de GGD om te communiceren over personen die aan het coronavirus zijn overleden. Dat heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming laten weten op Kamervragen van 50Plus.

Aanleiding voor de vragen van 50Plus-Kamerlid Van Otterloo was een interview met burgemeester Van de Weerd van Nunspeet en burgemeester Bilder van Zwartewaterland in het Reformatorisch Dagblad. In het interview stelt Van de Weerd dat "de doorgeslagen privacywet extra doden heeft gekost". Zo liet de GGD de burgemeester weten hem niet te zullen informeren als er mensen in Nunspeet waren besmet of overleden, omdat deze informatie naar personen te herleiden zou zijn.

50Plus-Kamerlid Van Otterloo vroeg Dekker of de stelling van de burgemeester klopt dat de privacywetgeving ervoor heeft gezorgd dat er in Nederland onnodig mensen zijn overleden aan het coronavirus. De minister laat weten dat de AVG alleen van toepassing is op persoonsgegevens van levende personen. "Het melden van sterfgevallen valt dan ook buiten de reikwijdte van de AVG. Bij het melden van besmettingen speelt de AVG wel een rol", merkt Dekker op.

De Wet publieke gezondheid bepaalt dat artsen die een infectie met het coronavirus vaststellen dit direct aan de GGD moeten melden. Ook in verpleeghuizen zal bij een besmetting dit aan de GGD moeten worden gemeld. Het gaat dan om de naam, het adres, de geboortedatum, het burgerservicenummer en de verblijfplaats van de betrokken persoon, alsmede gegevens over de infectieziekte.

Vervolgens moet de GGD aan het RIVM, de voorzitter van de veiligheidsregio en aan de burgemeester van de gemeente waar de besmette persoon woont laten weten dat ze een melding hebben ontvangen. Aan de voorzitter van de veiligheidsregio en aan de burgemeester mag van de eerder genoemde gegevens alleen de informatie worden verstrekt die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun wettelijke bevoegdheden onder de Wet publieke gezondheid.

In het geval van burgemeesters ontvangen die alleen informatie in de vorm van geaggregeerde aantallen, net als het RIVM. "Voor zijn rol als burgervader is het vooral van belang dat hij op de hoogte is van het feit dat er besmettingen zijn. Dat is in de onderhavige situatie ook gebeurd", aldus Dekker. De minister stelt dan ook dat de privacywetgeving geen belemmering vormde voor het communiceren van de nodige informatie over deze besmettingen en sterfgevallen.