Britse overheid maakt voor corona-app toch gebruik van Apple-Google-platform

De Britse overheid gaat voor de eigen corona-app toch gebruikmaken van de contactonderzoek-api van Apple en Google, zo meldt de BBC vandaag. Dat houdt in dat er ook wordt afgezien van het gecentraliseerde ontwerp van de huidige app. De Britse overheid liet steeds weten dat het gecentraliseerd verzamelen van gegevens nodig was om meer inzicht in de verspreiding van het coronavirus te krijgen.

Apple en Google hebben een api beschikbaar gemaakt die voor interoperabiliteit moet zorgen tussen Android- en iOS-toestellen die van gedecentraliseerde bluetooth corona-apps gebruikmaken. Apple staat het gebruik van bluetooth in de achtergrond alleen toe wanneer corona-apps met deze api werken. Daarnaast hebben de EU-lidstaten overeenstemming hebben bereikt over een reeks technische specificaties om nationale corona-apps ook in andere EU-landen te laten werken. Een voorwaarde voor de samenwerking is dat de apps gegevens niet centraal opslaan.

"Dit is een welkome, maar onnodig uitgestelde beslissing", zegt Michael Veale van de DP-3T-group tegenover de BBC. De groep staat een decentraal model voor. DP-3T (Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing) vormde ook de basis voor de Duitse corona-app die deze weer werd gelanceerd en inmiddels meer dan 7,9 miljoen keer is gedownload. De Duitse overheid had in eerste instantie ook voor een centrale app gekozen, maar zag daar na kritiek van af.